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Нулевой пациент
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#кино #Нулевой пациент

«Кинопоиск» сделал сериал о первой вспышке ВИЧ в СССР «Нулевой пациент» – калмыцкий врач находит болезнь у детей, но ему никто не верит

Аскар Ильясов в роли врача Кирсана Аюшева

скриншот из тизера

19 мая на «Кинопоиске» стартует сериал «Нулевой пациент» о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР. В проекте будет семь эпизодов, они будут выходить раз в неделю. Рассказываем главное о сериале.

Врач из Элисты обнаруживает ВИЧ у пациентов. Но не все ему верят

Действие происходит в Калмыцкой АССР в 1988 году. Главный герой – молодой врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов), который подозревает ВИЧ у нескольких пациентов. Коллеги не верят ему, и тогда он тайно отправляет анализы в Москву и получает подтверждение – в регионе действительно началась вспышка вируса.

Тогда он вместе с ученым Дмитрием Гончаровым (Никита Ефремов) начинает поиск нулевого пациента, чтобы проследить его контакты и установить цепочку распространения вируса. Судя по трейлеру, им будут противостоять советские чиновники, боящиеся огласки, другие врачи и жители Элисты.

Тему считали «слишком тяжелой». Но в итоге решились на съемки – чтобы «извлечь уроки»

Режиссерами выступят Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»), сценарий писал Олег Маловичко («Хрустальный»). Проект основан на реальных событиях, но он не воспроизводит историю документально. Авторы обращают внимание, что это именно художественное произведение, основанное на фактах и документальной хронике.

Авторы сомневались в теме, считая ее «слишком тяжелой» для зрителя, но в итоге ее утвердили. Александра Ремизова, одна из продюсерок проекта, объяснила это желанием «по-новому» рассмотреть прошлое и «извлечь уроки».

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Одной из главных тем станет паника людей и государств из-за встречи с неизвестным. Она, считают авторы, «блокирует информационное распространение знаний о вирусе, помогает и ускоряет его физическое распространение».

Актеры, помимо Аскара Ильясова и Никиты Ефремова:

  • Виктория Агалакова («Эпидемия», «Большая игра»);
  • Игорь Гордин («Крамора», «Диверсант 2: конец войны);
  • Павел Майков («Бригада», «Курсанты», «Контакт»);
  • Евгений Манджиева («Угрюм-река», «Мертвое озеро», «Шрелок в России»);
  • Сейдулла Молдаханов («Сердца трех», «Адмирал»);
  • Елизавета Шакира («Контейнер»).

В Элисте заразились 75 детей и четверо взрослых. Сначала власти все отрицали, но потом рассказали о вспышке по ТВ 

Первый случай ВИЧ выявили в 1981 году в США, спустя год – первые случаи зафиксировали в Европе. В СССР же ВИЧ диагностировали только в 1987 году. К тому моменту в Союзе сложилось убеждение, что этот вирус – «западная болезнь», распространявшаяся среди геев.

«Главный санитарный врач даже заявил, что в СССР не может быть СПИДа, потому что у нас гомосексуализм запрещен по закону», – вспоминает Вадим Покровский, руководитель Федерального центра СПИД при ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Тем не менее после первого случая в СССР стали тестировать на ВИЧ и собирать информацию о заболевших. Уже через год после обнаружения первого случая произошла массовая вспышка – в детской больнице в Элисте. 

Комиссия Минздрава позже назовет основной причиной халатность элистинских медиков. Они использовали нестирильные шприцы и катетеры и передавали таким образом заболевания от одного пациента другим. Всего зараженными оказались 75 детей и четыре женщины, в течение девяти первых лет после вспышки умерли 24 ребенка. 

мозаика в больнице – один из постеров сериала

«Кинопоиск»

Минздрав РСФСР изначально отрицал вспышку, что привело к появлению конспирологических теорий. Среди них – некое заболевание овец и «зараженный иммуноглобулин», который вводили детям. В итоге к инфицированным стали относиться не как к жертвам врачебной ошибки, а как к «носителям страшной и заразной болезни», считает Покровский.

Когда власти все же признали заболевание и рассказали о нем по ТВ, в стране началась паника. Жители Элисты требовали изоляции заболевших, они выходили на пикеты с плакатами вроде «Отмоем Родину от СПИДа». Пережившие эти события рассказывали об отказе в трудоустройстве, угрозах соседей и других видах травли. Минимум одна из них пыталась совершить суицид. 

Нулевым пациентом, утверждает Покровский, оказался мужчина, вернувшийся в Элисту после срочной службы на флоте. Его корабль стоял в Конго, где мужчина нанял проститутку, которая и передала ему ВИЧ. После демобилизации он вернулся на родину, женился и завел двух детей. Один из них родился в вирусом.

Что еще посмотреть на тему ВИЧ и СПИД

  • «Даллаский клуб покупателей» (2013) – один из самых известных фильмов на эту тему. У техасского электрика выявляют СПИД – и тогда он организует доставку в США нелегальных на тот момент лекарств. В главных ролях – Мэтью МакКонахи и Джаред Лето, получившие «Оскар» за главную и второстепенную мужскую роли соотвественно.
  • «Филадельфия» (1993) – заболевшего СПИДом адвоката-гея увольняют с работы, и тогда он решает судиться с бывшим работодателем. В главных ролях – Том Хэнкс (получившийся за этот фильм «Оскар») и Дензел Вашингтон.
  • «120 ударов в минуту» (2017) – история группы активистов в Париже, борющихся в 1990-е со стереотипами и мифами о ВИЧ. Фильм получил шесть наград на Каннском кинофестивале, в том числе за лучший фильм.
  • «ВИЧ в России» (2020) – фильм Юрия Дудя (признан иноагентом), выход которого вызвал резонанс в России. Его хвалили в Кремле и Минздраве, в Госдуме организовали просмотр для депутатов, а Счетная палата начала проверку мер по медпомощи инфицированным.
  • «Это грех» (2021) – сериал о группе молодых людей людей в Лондоне 1980-х, узнающих о существовании ВИЧ. The Guardian назвал его самым значимым сериалом 2021 года.
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