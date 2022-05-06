«Кинопоиск» сделал сериал о первой вспышке ВИЧ в СССР «Нулевой пациент» – калмыцкий врач находит болезнь у детей, но ему никто не верит

19 мая на «Кинопоиске» стартует сериал «Нулевой пациент» о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР. В проекте будет семь эпизодов, они будут выходить раз в неделю. Рассказываем главное о сериале.

Врач из Элисты обнаруживает ВИЧ у пациентов. Но не все ему верят

Действие происходит в Калмыцкой АССР в 1988 году. Главный герой – молодой врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов), который подозревает ВИЧ у нескольких пациентов. Коллеги не верят ему, и тогда он тайно отправляет анализы в Москву и получает подтверждение – в регионе действительно началась вспышка вируса.

Тогда он вместе с ученым Дмитрием Гончаровым (Никита Ефремов) начинает поиск нулевого пациента, чтобы проследить его контакты и установить цепочку распространения вируса. Судя по трейлеру, им будут противостоять советские чиновники, боящиеся огласки, другие врачи и жители Элисты.