Криминальная Россия

Инфо
Передача, представлявшая собой цикл документальных фильмов о преступном мире СССР и России и работе следователей
Годы существования
1995-2014
Лента
Материалы
Секреты программы «Криминальная Россия»: кто тот самый диктор, почему такая жуткая музыка, как формат взят из США, из-за чего закрылась
#Криминальная Россия