Комиссар Рекс

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Сериал совместного производства Германии, Австрии и Италии о приключениях немецкой овчарки по кличке Рекс
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1994–2015 гг.
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Как приготовить булочку с колбасой из «Комиссара Рекса»: разбираем самый очевидный рецепт в истории
#Еда