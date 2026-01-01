Евангелион

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Аниме-сериал в жанре «меха»
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С 4 октября 1995 по 27 марта 1996 г.
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В каком порядке нужно смотреть «Евангелион»
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