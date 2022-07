В каком порядке нужно смотреть «Евангелион»

«Евангелион» – японский аниме-сериал 1995-1996 годов. Получил ряд наград, особенно от журналов Animage и Newtype. Сериал снят в жанре «меха».

Меха – это поджанр в аниме, где главными считаются боевые человекоподобные машины – как самоуправляемые, так и пилотируемые роботами.

В каком порядке смотреть «Евангелион»: хронология, сколько у него сезонов

В сериале 26 серий по 25 минут, вышло также несколько фильмов. Есть несколько способов просмотра.

Первый из них:

📌 Сначала Neon Genesis Evangelion – это как раз оригинальный сериал с 26 сериями.

📌 Затем – фильм «Евангелион: Смерть и Возрождение» (Evangelion: Death & Rebirth). Он поможет объяснить некоторые моменты из сериала. У фильма есть несколько версий, можно смотреть любую.

📌 Дальше – полнометражный фильм «Конец Евангелиона» (The End Of Evangelion).

📌 И потом – полнометражные фильмы «Новая киноверсия Евангелиона» (Rebuild of Evangelion). Их четыре – 1.11 «Ты (не) один» (You Are (Not) Alone), 2.22 «Ты (не) пройдешь» (You Can (Not) Advance), 3.33 «Ты (не) исправишь (You Can (Not) Redo Evangelion) и 3.0+1.01: «Как-то раз (Thrice Upon a Time)».

Есть и другой способ, который поможет лучше понять сериал:

📌 Посмотреть 24 серии.

📌 Затем – фильм «Конец Евангелиона».

📌 Уже затем смотреть 25-26 серии – они слишком специфичные, а финал сериала запутанный.

📌 Далее – «Новая киноверсия Евангелиона».

Выглядит немного странно, но есть объяснение: конец сериала (25-26 серии) был неполным и неточным из-за финансовых трудностей у проекта. Так что «Конец Евангелиона» был снят позже, когда трудности были устранены.