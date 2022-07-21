В каком порядке нужно смотреть «Евангелион»
«Евангелион» – японский аниме-сериал 1995-1996 годов. Получил ряд наград, особенно от журналов Animage и Newtype. Сериал снят в жанре «меха».
- Меха – это поджанр в аниме, где главными считаются боевые человекоподобные машины – как самоуправляемые, так и пилотируемые роботами.
В каком порядке смотреть «Евангелион»: хронология, сколько у него сезонов
В сериале 26 серий по 25 минут, вышло также несколько фильмов. Есть несколько способов просмотра.
Первый из них:
📌 Сначала Neon Genesis Evangelion – это как раз оригинальный сериал с 26 сериями.
📌 Затем – фильм «Евангелион: Смерть и Возрождение» (Evangelion: Death & Rebirth). Он поможет объяснить некоторые моменты из сериала. У фильма есть несколько версий, можно смотреть любую.
📌 Дальше – полнометражный фильм «Конец Евангелиона» (The End Of Evangelion).
📌 И потом – полнометражные фильмы «Новая киноверсия Евангелиона» (Rebuild of Evangelion). Их четыре – 1.11 «Ты (не) один» (You Are (Not) Alone), 2.22 «Ты (не) пройдешь» (You Can (Not) Advance), 3.33 «Ты (не) исправишь (You Can (Not) Redo Evangelion) и 3.0+1.01: «Как-то раз (Thrice Upon a Time)».
Есть и другой способ, который поможет лучше понять сериал:
📌 Посмотреть 24 серии.
📌 Затем – фильм «Конец Евангелиона».
📌 Уже затем смотреть 25-26 серии – они слишком специфичные, а финал сериала запутанный.
📌 Далее – «Новая киноверсия Евангелиона».
Выглядит немного странно, но есть объяснение: конец сериала (25-26 серии) был неполным и неточным из-за финансовых трудностей у проекта. Так что «Конец Евангелиона» был снят позже, когда трудности были устранены.
А для пересматривающих рекомендован такой порядок. С ним будет интереснее заново пережить все, что происходит в сериале:
📌 Серии 1-6.
📌 Затем фильм «1.11: Ты (не) один».
📌 Дальше – серии 7-20.
📌 Далее – фильм 2.22: «Ты (не) пройдешь»
📌 После этого серии 21-24.
📌 Потом – «Смерть и Возрождение».
📌 Дальше – серии 25-26.
📌 Следующий – «Конец Евангелиона».
📌 И затем – «3.33: Ты (не) исправишь».
📌 А последний – «3.0+1.01: Как-то раз».
📌 Популярность «Евангелиона»
Через десять лет после выхода сериала насчитывалось около шести тысяч разновидностей сувенирной продукции, связанной с ним. Причем она выпускается и до сих пор.
Los Angeles Times в 2002 году рассказывал, что на тот момент сериалу были посвящены минимум 800 сайтов на 12 языках. Это как раз в те годы, когда интернет не был развит настолько массово.
В 2007 году министерство культуры Японии провело опрос. По нему «Евангелион» оказался на первом месте среди аниме всех времен.
«Охотник на колдунов: В поисках Евангелиона Кроули» – имеет ли этот фильм какое-то отношение к сериалу
Нет. Это разные вещи. Фильм о поиске книги «Евангелион Кроули» с Кристофером Ламбертом выйдет в конце 2022 года.