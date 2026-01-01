Бивис и Баттхед

Инфо
Американский анимационный телесериал для взрослых
Годы показа
1993-1997
Лента
Материалы
Каким был главный скандал с «Бивисом и Баттхедом»: шоу обвинили в пожаре и смерти ребенка – тогда оно ввело цензуру
#Бивис и Баттхед