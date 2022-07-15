Каким был главный скандал с «Бивисом и Баттхедом»: шоу обвинили в пожаре и смерти ребенка – тогда оно ввело цензуру

«Бивис и Баттхед» с момента выхода в 1992 году вызывал неоднозначные реакции. Действия героев-подростков, склонных к насилию и употреблению психоактивных веществ, неоднократно становились поводом для скандалов. Самым резонансным, вероятно, стал поджог дома в американском Дейтоне в 1993 году.

Поджог дома связали с влиянием «Бивиса и Баттхеда» на детей

«Когда перед ребенком в возрасте становления эти персонажи, говорящие о веселых играх с огнем, то они останутся в памяти ребенка. Надолго останутся», – сказал в 1993 году Гарольд Сигер, начальник пожарной охраны Дейтона.

Он провел пресс-конференцию после того, как 5-летний Остин Месснер устроил пожар в собственном доме. Ему, его матери и ее парню удалось спастись, но двухлетняя сестра Остина погибла.