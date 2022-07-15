Каким был главный скандал с «Бивисом и Баттхедом»: шоу обвинили в пожаре и смерти ребенка – тогда оно ввело цензуру
«Бивис и Баттхед» с момента выхода в 1992 году вызывал неоднозначные реакции. Действия героев-подростков, склонных к насилию и употреблению психоактивных веществ, неоднократно становились поводом для скандалов. Самым резонансным, вероятно, стал поджог дома в американском Дейтоне в 1993 году.
Поджог дома связали с влиянием «Бивиса и Баттхеда» на детей
«Когда перед ребенком в возрасте становления эти персонажи, говорящие о веселых играх с огнем, то они останутся в памяти ребенка. Надолго останутся», – сказал в 1993 году Гарольд Сигер, начальник пожарной охраны Дейтона.
Он провел пресс-конференцию после того, как 5-летний Остин Месснер устроил пожар в собственном доме. Ему, его матери и ее парню удалось спастись, но двухлетняя сестра Остина погибла.
Мать утверждает, что ребенок играл с огнем, вдохновившись примером Бивиса и Баттхеда. Она уже замечала, что тот брал спички. Чтобы внимательнее следить за ним, мать якобы сняла с петель дверь в его комнату. Но это не помогло, ребенок продолжал игры и однажды поджог свою кровать, что привело к пожару дома и смерти сестры.
MTV ввел самоцензуру, но авторы находили лазейки
Поджог различных объектов с криками «Огонь! Огонь! Огонь!» – одна из особенностей образа Бивиса. В одном эпизоде он даже взрывает дом, поджигая выпущенный из плиты газ.
MTV тогда защищал шоу и утверждал, что герои мультфильма не виноваты в трагедии. Проект создан не для пятилетних детей, а для тинейджеров и молодых взрослых, объясняла представитель канал Кэрол Робинсон.
«Эти зрители видят мультфильм таким, какой он есть – преувеличенной пародией на двух подростков-неудачников, выходки которых происходят в мультяшном мире. Выходки, которые, как им известно, неприемлемы и не должны повторяться в реальной жизни».
И тем не менее обвинения тогда казались серьезными, и MTV принял меры предосторожности. Во-первых, канал прекратил показ «Бивиса и Баттхеда» в 19 часов и оставил только более поздний слот. Во-вторых, он убрал из сериала упоминания поджогов.
Канал сохранял самоцензуру при выпуске всех оставшихся оригинальных сезонов шоу. Из семи сезонов, выпущенных в 1990-е, «сцен с огнем» не было в четырех. Но иногда авторы находили лазейки и вставляли реплики Бивиса, похожие по звучанию на слово Fire (огонь). Например, в одной серии он кричит: «Fryer! Fryer! Fryer!»
Тему поджогов вернули только c перезапуском в 2011 году. Это произошло якобы после заявления уже 20-летнего Остина Месснера в 2008 году: «Я буквально никогда не видел этого мультфильма. Каким образом? Это был 1993 год, моя мама была наркоманкой, мы не могли позволить себе кабельное телевидение!»
Подтвердить достоверность этой цитаты «Голу» не удалось. Ее публикуют фанаты шоу на форумах и прикрепляют ссылку на уже удаленный пост знакомого Месснера.
В любом случае, история с самоцензурой закончилась в 2011 году. Вероятно, в новом сезоне, который выйдет 4 августа, зрители тоже услышат «Огонь! Огонь! Огонь!». Вот его трейлер: