Бандитский Петербург

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Российский детективный телесериал
Годы показа
2000-2007
Лента
Материалы
Секреты сериала «Бандитский Петербург»: персонажи взяты с реальных бандитов, все снято одной камерой, главный герой набит у Оксимирона
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#Бандитский Петербург
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