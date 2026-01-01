Аркейн

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Мультсериал в жанре приключенческого фэнтези по вселенной игры League of Legends
Дата выхода
2021 г.
Лента
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Материалы
Почему «Аркейн» – один из главных анимационных сериалов прямо сейчас: что сделало его популярным и каким будет новый сезон
#Аркейн
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