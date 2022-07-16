Почему «Аркейн» – один из главных анимационных сериалов прямо сейчас: что сделало его популярным и каким будет новый сезон

Чем выделяется «Аркейн»: трансляции на твиче, шестилетние съемки, связь с игрой через бренд

В случае с сериалом «Аркейн» Netflix использовал практику постепенного релиза. В первом сезоне было девять серий. Они показывались равными частями – по три серии каждую неделю. Легально смотреть онлайн «Аркейн» на русском языке можно было до прекращения работыNetflix в России. Сейчас по «Аркейну» работает отдельный сайт – там собраны новости и детали сюжета.

«Аркейн» во многом ориентирован на Китай. League of Legends даже в 2021 году оставалась одной из самых популярных игр на стримах. В Китае «Аркейн» вышел на платформе Tencent Video. Все это не просто так: Tencent еще раньше купила контрольный пакет акций Riot Games (компания-разработчик League of Legends). Сделка оценивалась примерно в 230 миллионов долларов.

Во взаимоотношениях Riot Games и Tencent случалось несколько кризисных моментов. Чаще всего они были связаны с показателями по доходам и заходам в игру. Выход сериала помог все исправить: Riot Games создавала его вместе со студией Fortiche Production. Популярность «Аркейна» заметна по трейлеру – первое видео собрало почти 20 миллионов просмотров.