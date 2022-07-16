Почему «Аркейн» – один из главных анимационных сериалов прямо сейчас: что сделало его популярным и каким будет новый сезон
Анимационный сериал «Аркейн» вышел на Netflix в ноябре 2021 года. Сюжет основан на игре League of Legends. Сериал сразу попал в глобальный чарт Netflix, где опередил даже «Игру в кальмара». В декабре Forbes обращал внимание на неожиданное достижение: «Аркейн» тогда получил оценку 9,3 на IMDB (сейчас – 9,0). У других оригинальных сериалов Netflix такого не было.
Чем выделяется «Аркейн»: трансляции на твиче, шестилетние съемки, связь с игрой через бренд
В случае с сериалом «Аркейн» Netflix использовал практику постепенного релиза. В первом сезоне было девять серий. Они показывались равными частями – по три серии каждую неделю. Легально смотреть онлайн «Аркейн» на русском языке можно было до прекращения работыNetflix в России. Сейчас по «Аркейну» работает отдельный сайт – там собраны новости и детали сюжета.
«Аркейн» во многом ориентирован на Китай. League of Legends даже в 2021 году оставалась одной из самых популярных игр на стримах. В Китае «Аркейн» вышел на платформе Tencent Video. Все это не просто так: Tencent еще раньше купила контрольный пакет акций Riot Games (компания-разработчик League of Legends). Сделка оценивалась примерно в 230 миллионов долларов.
Во взаимоотношениях Riot Games и Tencent случалось несколько кризисных моментов. Чаще всего они были связаны с показателями по доходам и заходам в игру. Выход сериала помог все исправить: Riot Games создавала его вместе со студией Fortiche Production. Популярность «Аркейна» заметна по трейлеру – первое видео собрало почти 20 миллионов просмотров.
Collider подробно описывал момент, почему анимационный сериал «Аркейн» вообще появился. League of Legends – это одна из самых популярных игр в жанре MOBA. Она вышла в 2009 году и постепенно образовала вокруг себя киберспортивное комьюнити. Формально сериал – анимационная адаптация фэнтези-мира League of Legends, где герои раскрываются по-новому.
Разработка сериала длилась примерно шесть лет. На задержки по выходу повлияла пандемия коронавируса, но сама задумка «Аркейна» появилась намного раньше. «Кинопоиск» напомнил: она выросла из клипа. Студия Fortiche Production создавала его для Riot Games еще в 2013-м. Там уже были город из сериала и герои игры – позже все это перенеслось на полноценный проект.
The Washington Post рассказывал, почему создание первого сезона сериала было таким долгим. В производстве анимации учитывались пожелания тех, кто делал игру. Но им всем пришлось изучать новые механизмы. Так это комментировал шоураннер «Аркейна» Кристиан Линке: «Внезапно нам пришлось делать не просто ролик на две-три минуты, а шесть часов анимации».
Почему анимационный сериал «Аркейн» так называется? Пользователи реддита предполагали, что дело в сюжетной задумке. Она связана с мистикой и тайнами, поэтому через это и нужно трактовать название. Как мыслили создатели сериала, когда о нем задумывались: «Мы детально выяснили, почему игра и ее персонажи стали популярными. А потом сделали сериал для себя».
Что так выделяет сериал «Аркейн» среди других подобных проектов – краткие тезисы:
- Если вы не открывали игру League of Legends, это не испортит впечатление от «Аркейна» и не помешает его понять;
- Так сериал описывал один из зрителей: «Это скорее оригинальная история, где участвуют несколько героев из League of Legends»;
- «Аркейн» – дополнение к бренду League of Legends. Из-за выхода сериала возродился интерес к игре.
- По качеству «Аркейн» опережает любые подобные видеоадаптации игр. Он стоит на уровень выше.
- Даже главные критики игры League of Legends посмотрели сериал «Аркейн» и полюбили эту историю;
- Максимальное внимание к деталям. Это касается и прорисовки анимации – об этом написано в каждой рецензии.
- Отдельная тема – качественная музыка. Специально для сериала «Аркейн» группа Imagine Dragons и рэпер J.I.D сделали песню Enemy.
В «Аркейне» раскрывается цельная история персонажей – показано их прошлое. Каждый герой из этого анимационного сериала действительно важен для общей картинки. Объяснение от создателей сериала: «Мы знали, что у любого должна быть сюжетная линия и ее развитие». Это позволяет раскрыть глубокую идею сериала – исследование взаимоотношений родственников.
Сайт Rotten Tomatoes дает «Аркейну» максимальную оценку и 96% пользовательского балла. В большинстве мест «Аркейн» имеет только положительные отзывы аудитории. На популярность повлияли и механизмы продвижения – они отличались от других подобных сериалов. Так, правообладатели разрешили стримерам на твиче транслировать три стартовых эпизода сериала.
В 2022 году «Аркейн» уже номинирован на премию «Эмми» в категории «Лучший анимационный сериал». Его конкуренты: «Закусочная Боба», «Рик и Морти», «Симпсоны», «Что, если...?» Первая реакция людей со всего мира: именно «Аркейн» – главный и единственный реальный претендент на награду. Параллельно «Аркейн» может забрать «Эмми» за лучший звуковой монтаж в сериале.
Сериал «Аркейн» – когда выйдет второй сезон и чего от него ждать
Новый сезон сериала «Аркейн» точно не будет сниматься шесть лет. Netflix еще в конце 2021 года подтвердил: подготовка «Аркейна» уже идет, но закончится не в 2022-м. Предполагаемая дата выхода сериала «Аркейн 2» – весна 2023 года. Она может измениться на несколько месяцев. В сериале ожидается появление новых персонажей и раскрытие историй второстепенных героев.
Сейчас фанаты строят теории по сюжетным линиям, но предсказать реальность невозможно. У создателей есть слишком много пространства для развития сюжета. Зато во втором сезоне «Аркейна» точно вернутся актеры, которые озвучивали главных персонажей. Например, Хейли Стейнфилд в роли Ви. Она известна по съемкам в сериале «Соколиный глаз» от Marvel.
В следующем сезоне может сохраниться идея с выходом трех серий сразу. Тогда под это будет подстроена и сама анимация. Так решается проблема быстрого завершения сериала или его излишнего затягивания. Пока же сами разработчики до конца не определились с форматом и количеством серий. Они лишь анонсируют истории героев, которых должно стать еще больше.
Трейлер второго сезона сериала «Аркейн»:
Есть подробности по настроению сериала – напряжение во втором сезоне будет еще выше. Параллельно с самой работой над «Аркейном» шла подготовка документального проекта. Netflix разделил его на пять частей. В августе состоится премьера – там будут детали съемок и разработки «Аркейна». В мини-сериал Netflix включил эксклюзивные интервью.
Collider утверждает, что во втором сезоне «Аркейна» останется важная черта. Фанатам сериала по-прежнему не придется играть в League of Legends, чтобы понять все отсылки. Даже если игровых персонажей внутри сериала станет еще больше. Сами разработчики называют «Аркейн» признанием в любви к игре League of Legends. Пусть сериал все больше развивается отдельно.
Еще в 2019 году сериал «Аркейн» планировался масштабным и длительным проектом. Цель – отснять несколько качественных сезонов. Поэтому возможно, что второй сезон «Аркейна» не окажется заключительным. Все проблемы Netflix по закрытию анимационной студии и сокращению штата не касаются «Аркейна». Его разработкой занимается отдельный состав.