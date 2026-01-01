Уолт Дисней

Годы жизни
1901-1966
Инфо
Американский предприниматель, художник-мультипликатор, кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер
Лента
Материалы
Секреты Уолта Диснея: как убил сову, кто нарисовал Микки Мауса вместо него, почему запрещал носить усы и был ли антисемитом
#Уолт Дисней