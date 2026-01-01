Ричард Гир

Дата рождения
31 августа 1949 г.
Достижения
Лауреат премии «Золотой глобус»
Лента
Материалы
Секреты фильма «Красотка»: Джулия Робертс падала в обморок от голода и купалась в моющем средстве, а ее пятки щекотал режиссер
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#кино
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