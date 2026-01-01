Майкл Джаккино

Дата рождения
10 октября 1967 г.
Достижения
Лауреат премии «Оскар»
Лента
Материалы
Музыка для нового «Бэтмена» написана еще до съемок. Режиссер позвал композитора, встав на колено – он же сделал и саундтрек «Человека-паука»
#Майкл Джаккино