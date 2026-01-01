Леонид Шварцман

Годы жизни
1920-2022
Достижения
Народный художник Российской Федерации (2002)
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Материалы
Как придумывал создатель всех советских мультиков Леонид Шварцман – рассказываем на примере его любимой работы «Снежная королева»
#Леонид Шварцман
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