Андрей Гаврилов

Дата рождения
27 января 1952 г.
Инфо
Советский и российский музыкальный журналист, музыкальный издатель, диктор, синхронный переводчик фильмов
Лента
Материалы
История монолога «Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда!». Переводчик Гаврилов не помнит сам фильм, в оригинале слово «fuck» звучит 8 раз
#Кровь и бетон