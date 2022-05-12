История монолога «Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда!». Переводчик Гаврилов не помнит сам фильм, в оригинале слово «fuck» звучит 8 раз
«Кровь и бетон» – криминальная комедия Джеффри Рейнера, о которой вы знаете благодаря первой сцене. Вор пытается украсть у наркоторговца телевизор, роняет его, получает ножевое ранение и ругательную тираду. Она стала легендарной благодаря переводу Андрея Гаврилова:
«Ублюдок, мать твою, а ну, иди сюда, говно собачье, а? Что, сдуру решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть – я тебя сам трахну, ублюдок, онанист чертов, будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя и всю твою семью! Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты, говно, жопа!»
Оригинал на английском:
«You motherfucker, come on you little ass… fuck with me, eh? You fucking little asshole, dickhead cocksucker…You fuckin' come on, come fuck with me! I'll get your ass, you jerk! Oh, you fuckhead motherfucker! Fuck all you and your family! Come on, you cocksucker, slime bucket, shitface turdball! Come on, you scum sucker, you fucking with me? Come on, you asshole!»
Еще есть машинная версия от видеопереводчика «Яндекса». Начало фильма «Кровь и бетон» – это первое, что он перевел:
«Ублюдок! Давай, ты, маленькая задница, со мной, ты, маленькая задница. Придурок, сосунок ты, давай пойдем со мной. Я достану твою задницу, придурок. Ты – главная мать. Все, ты и твоя семья. Давай, ты, член, сосунок, слизь, ведро, дерьмо, лицо, комок грязи. Давай, ты, мразь, сосунок, ты со мной. Давай».
О фильме хорошо знают только в русскоязычной среде. На iMDb у него 792 оценки, на «Кинопоиске» – 2783. Большинство людей в рецензиях отсылают к этому монологу и говорят, что включили фильм только из-за него.
Сила тирады «Ублюдок, мать твою...» – в идеальном выражении гнева и неконтролируемых эмоций. Жесткий поток, где, кстати, нет мата. Хотя вы можете найти нецензурный перевод – и он будет даже более близок к духу оригинала.
Монолог стал мемом уже в середины десятых, когда эпоха VHS-фильмов с одноголосым переводом давно закончилась. Точно неизвестно, когда и как монолог собрал популярность. Он появляется в кинообзорах BadComedian, на развлекательных сайтах вроде Pikabu и в тысячах мемах и мерче.
Гаврилов в 2014 году признавался, что не помнит фильм «Кровь и бетон» и как переводил этот момент. Он вообще отказал журналистике послушать монолог и прокомментировать:
«Я не сижу и не решаю, можно ли сказать слово ***. Оно просто уже есть в ежеминутном языке на улице. Я не говорю, что это самое лучшее слово в русском языке.
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Для меня перевод фильмов был кайфом, а не работой».