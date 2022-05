История монолога «Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда!». Переводчик Гаврилов не помнит сам фильм, в оригинале слово «fuck» звучит 8 раз

«Кровь и бетон» – криминальная комедия Джеффри Рейнера, о которой вы знаете благодаря первой сцене. Вор пытается украсть у наркоторговца телевизор, роняет его, получает ножевое ранение и ругательную тираду. Она стала легендарной благодаря переводу Андрея Гаврилова:

Оригинал на английском:

«You motherfucker, come on you little ass… fuck with me, eh? You fucking little asshole, dickhead cocksucker…You fuckin' come on, come fuck with me! I'll get your ass, you jerk! Oh, you fuckhead motherfucker! Fuck all you and your family! Come on, you cocksucker, slime bucket, shitface turdball! Come on, you scum sucker, you fucking with me? Come on, you asshole!»