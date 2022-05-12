История монолога «Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда!». Переводчик Гаврилов не помнит сам фильм, в оригинале слово «fuck» звучит 8 раз

О фильме хорошо знают только в русскоязычной среде. На iMDb у него 792 оценки, на «Кинопоиске» – 2783. Большинство людей в рецензиях отсылают к этому монологу и говорят, что включили фильм только из-за него.

Сила тирады «Ублюдок, мать твою...» – в идеальном выражении гнева и неконтролируемых эмоций. Жесткий поток, где, кстати, нет мата. Хотя вы можете найти нецензурный перевод – и он будет даже более близок к духу оригинала.

Монолог стал мемом уже в середины десятых, когда эпоха VHS-фильмов с одноголосым переводом давно закончилась. Точно неизвестно, когда и как монолог собрал популярность. Он появляется в кинообзорах BadComedian, на развлекательных сайтах вроде Pikabu и в тысячах мемах и мерче.