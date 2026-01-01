IMDb

Инфо
Веб-сайт со свободно редактируемой и крупнейшей в мире базой данных о кинематографе
Дата основания
17 октября 1990 г.
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Материалы
Как составляют рейтинг фильмов IMDb и чем отличается от рейтинга «Кинопоиска»
#IMDb