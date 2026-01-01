IMAX

Инфо
Широкоформатная кинематографическая система, на которой основаны ряд технологий кинопоказа и устройство сети кинотеатров
Дата создания
1970 г.
Лента
Материалы
Материалы
В России больше не будет кино в IMAX?
#IMAX
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