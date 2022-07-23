В России больше не будет кино в IMAX?
Корпорация IMAX, которая предоставляла кинематографическую систему для кинотеатров, ушла из России. Это подтвердили сразу несколько людей, занимавших руководящие должности в компании.
Что такое IMAX?
Image Maximum – максимальное изображение. Это комплекс технологий, разработанных канадской корпорацией IMAX. Их главная фишка: показ фильмов в сверхвысоком качестве
Кинозалы IMAX по всему миру имеют стандартное оборудование и запатентованную геометрию залов. С помощью которой они идеально настраивают фильмы под эти залы. В обычных кинотеатрах кинозалы не подстраиваются под конкретный фильм.
Еще один козырь: большое разрешение системы и качественная детализация изображения позволяет разместить зрителей максимально близко к экрану. И так картинка полностью перекрывает поле зрения человека. За счет отсутствия «слепых» зон достигается эффект максимального погружения.
И звуковая технология IMAX – она мощнее и качественнее, чем в обычных кинотеатрах.
Почему компания IMAX ушла?
Оказывается, это случилось уже несколько месяцев назад – с 1 июня в России закрылся офис IMAX, сотрудников уволили. Причины ухода:
- Отсутствие контента в формате IMAX, который можно выпускать в России.
- Конъюнктура – большинство мировых компаний уходят из России, и IMAX вместе с ними.
- Долг. Согласно отчету IMAX за первый квартал 2022 года, IMAX за первый квартал этого года имеет дебиторскую задолженность в России в размере 6,9 миллионов долларов.
Сколько в России кинозалов IMAX?
Около 50. Они приносили в среднем 3% от глобальных кассовых сборов компании в год.
Продолжат ли теперь работать кинозалы IMAX в России?
Алексей Воронков (владелец киносети «Синема 5», в которые входят кинозалы IMAX) говорит: «С российскими кинотеатрами ничего не случится. Насколько мне известно, технически, когда IMAX отключил обслуживание, в стоп ушли только два наших кинотеатра. Не по экономическим, а по техническим причинам».
Роман Исаев (член совета Ассоциации владельцев кинотеатров) говорит: «Контракт подразумевает под собой ежегодные платежи в размере от 70 тысяч до 90 тысяч долларов в год. Если они не поставляют фильмы или поставляют всего один фильм в год, кинотеатр в любом случае обязан платить ежегодный обязательный взнос, просто за название IMAX. Естественно, мы не хотим платить в условиях, когда IMAX просто физически не может нам поставить контент.
С учетом того, что теперь операторы залов IMAX не имеют обязательств перед корпорацией относительного контента, который там показывается, я понимаю, что единственный вариант, который сейчас остается для операторов IMAX-залов – это показывать какой-то другой контент в этих залах».