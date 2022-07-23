В России больше не будет кино в IMAX?

Корпорация IMAX, которая предоставляла кинематографическую систему для кинотеатров, ушла из России. Это подтвердили сразу несколько людей, занимавших руководящие должности в компании.

Что такое IMAX?

Image Maximum – максимальное изображение. Это комплекс технологий, разработанных канадской корпорацией IMAX. Их главная фишка: показ фильмов в сверхвысоком качестве

Кинозалы IMAX по всему миру имеют стандартное оборудование и запатентованную геометрию залов. С помощью которой они идеально настраивают фильмы под эти залы. В обычных кинотеатрах кинозалы не подстраиваются под конкретный фильм.