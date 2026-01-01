Венецианский фестиваль

Инфо
Старейший международный кинофестиваль
Дата основания
1932 г.
Лента
Материалы
Что покажут на Венецианском фестивале-2022: возвращение Иньярриту и МакДоны, российско-казахстанский фильм и байопик Мэрилин Монро
#Венецианский фестиваль