Disney

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Один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире
Дата основания
16 октября 1923 г.
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Работники обвиняют Disney в цензуре ЛГБТ в мультфильмах Pixar: студия втайне вырезает сцены с однополыми парами, при этом заявляя о поддержке
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