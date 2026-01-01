Воланд

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Герой романа "Мастер и Маргарита"
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Валентин Гафт, Олег Басилашвили
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Первый трейлер нового фильма по «Мастеру и Маргарите»: в нем Мастера допрашивают следователи, а Гелла танцует на балу
#Воланд