Власть пса

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Американский фильм режиссера Джейн Кэмпион
Год выхода
2021
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Что за фильм «Власть пса» и почему его не заметили зрители, но так любят все награды: вестерн без экшена о проблемах маскулинности
#Власть пса