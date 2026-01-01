Варяг

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Художественный исторический фильм американского режиссера Роберта Эггерса
Год выхода
2022
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Создатели фильма «Варяг» нарисовали член главному актеру на графике – чтобы он не травмировался в сцене боя
#Варяг