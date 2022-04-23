Создатели фильма «Варяг» нарисовали член главному актеру на графике – чтобы он не травмировался в сцене боя
22 апреля в мировой прокат вышел фильм Роберта Эггерса «Варяг» – средневековая история о мести за смерть отца.
Эггерс после премьеры дал интервью, где рассказал, что съемки «Варяга» были самыми сложными в карьере (другие известные фильмы Эггерса – «Ведьма» и «Маяк»). Бюджет фильма – 70 млн долларов. К съемкам были привлечены лучшие историки по теме викингов. А каждый съемочный день получался отдельным испытанием:
«Если это не набег викингов на деревню с сотнями статистов, каскадеров, лошадей, коров, кур, гусей и детей, то это [тогда мы снимали] шторм в море ночью на корабле викингов или бой на вулкане».
Самая забавная история со съемок связана с дракой актеров Александром Скарсгардом и Класом Бангом. По сюжету они сражались голыми, но все боялись, что актеры ранят друг друга. Поэтому они носили трусы телесного цвета, которые плотно прилегали к телу. Но для реалистичности в некоторых сценах гениталии актеров видны. Тогда их пришлось нарисовать с помощью технологии CGI:
«Мы дорисовали несколько кадров, чтобы герои не выглядели совсем уж похожими на куклу Кена».
Технология работает так: тело Скарсгарда было просканировано, потом на основе телосложения были добавлены гениталии, которые бы ему соответствовали. Т.е., Скарсгарду не пририсовывали его же собственный член.
Еще Эггерс подтвердил, что технология CGI использовалась в сцене, где викинг ловит летящее в него копье и бросает обратно. Известно, что Эггерс – дотошный режиссер (строил маяк для фильма, пять лет изучал средневековую культуру Англии), поэтому медиа предполагали, что сцена с копьем была натуралистичной.
Эггерс отшучивается от вопросов журналистов, которые спрашивают его, почему он отошел от стиля и использовал много компьютерных эффектов: «За это я каждую ночь бью себя кнутом. Если вы сегодня снимаете фильм в определенном масштабе, вы никак не можете сделать это без CGI. Даже лошадям мы пририсовываем грязь, потому что так практичнее».
Но съемки «Варяга» были достаточно наполнены реализмом. Вот несколько историй:
- В кадре показана настоящая рыба, а не бутафория. Актеры говорили, что воняло на съемках серьезно.
- Скарсгард порвал ботинки, но реквизитор не дал ему новую пару. Дизайнер костюмов починил ботинки, которые стали смотреться более потрепанными.
- Ворон в начале фильма – настоящий. Эггерс говорит, что не мог начинать свое кино с нарисованной птицы. Лишь в отдалении реальный ворон заменен на CGI-версию.
- Для «Варяга» построили несколько кораблей викингов. CGI был использован лишь для того, чтобы разнообразить их флот – с компьютерной графикой кораблей стало 20.