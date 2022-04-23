Создатели фильма «Варяг» нарисовали член главному актеру на графике – чтобы он не травмировался в сцене боя

Эггерс после премьеры дал интервью, где рассказал, что съемки «Варяга» были самыми сложными в карьере (другие известные фильмы Эггерса – «Ведьма» и «Маяк»). Бюджет фильма – 70 млн долларов. К съемкам были привлечены лучшие историки по теме викингов. А каждый съемочный день получался отдельным испытанием:

«Если это не набег викингов на деревню с сотнями статистов, каскадеров, лошадей, коров, кур, гусей и детей, то это [тогда мы снимали] шторм в море ночью на корабле викингов или бой на вулкане».