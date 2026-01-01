Смешарики

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Российский мультипликационный сериал
Год выхода
2004
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Материалы
Материалы
Секреты «Смешариков»: почему они круглые, какие герои вырезаны, какая философия заложена в идею сериала
#Смешарики
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