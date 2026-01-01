Миньоны

Инфо
Маленькие забавные существа желтого цвета из мультфильма «Гадкий я» (2010)
Факт
Обычно одеты в рабочие комбинезоны синего цвета из джинсового материала и носят защитные очки
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Кинотеатры Британии не пускают подростков в деловых костюмах – все из-за флешмоба, начавшегося после выхода новых «Миньонов»
#Миньоны