Люди Икс

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Серия фантастических фильмов про людей, обладающих невероятными силами
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Киносерия занимает восьмое место в списке самых прибыльных серий фильмов
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В каком порядке нужно смотреть фильмы «Люди Икс»
#Люди Икс
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