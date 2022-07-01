В каком порядке нужно смотреть фильмы «Люди Икс»
Киновселенная «Людей Икс» началась с оригинальной трилогии, но потом разрослась за счет приквелов и спин-оффов. В итоге авторы выпустили 13 фильмов к 2022 году. Особенность вселенной в том, что действие происходит нелинейно: герои отправляются то в прошлое, то в будущее, сюжетные линии которых пересекаются, продолжают друг друга или вообще изображают другую реальность.
В итоге канонического порядка не существует, но его можно сформировать по хронологии сюжетов.
В каких годах выходили фильмы «Людей Икс»
- «Люди Икс» (2000)
- «Люди Икс 2» (2003)
- «Люди Икс: Последняя битва» (2006)
- «Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009)
- «Люди Икс: Первый класс» (2011)
- «Росомаха: Бессмертный» (2013)
- «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014)
- «Дэдпул» (2016)
- «Люди Икс: Апокалипсис» (2016)
- «Логан» (2017)
- «Дэдпул 2» (2018)
- «Люди Икс: Темный Феникс» (2019)
- «Новые мутанты» (2020)
В каком порядке смотреть «Людей Икс»: сюжет, хронология, альтернативная реальность
- «Люди Икс: Первый класс» (2011). События 1962 года: молодость Чарльза Ксавье и Магнето, история их противостояния и создание школы для мутантов.
- «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014). События альтернативного 1973 года: Росомаха попадает в этот год из 2023-го (где мутантам грозит исчезновение) и пробует изменить будущее.
- «Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009). События 1979 года: становление Росомахи, обретение им скелета из адамантия.
- «Люди Икс: Апокалипсис» (2016). События альтернативного 1983 года: мутанты противостоят злодею Апокалипсису.
- «Люди Икс: Темный Феникс» (2019). События альтернативного 1991 года: история превращения Джин Грей в Темного Феникса.
- «Люди Икс» (2000). События 2000 года: первый из трех оригинальных фильмов о противостоянии команды Ксавье и Магнето.
- «Люди Икс 2» (2003). События 2003 года: в США мутант убивает президента, из-за чего в обществе начинается кампания по изоляции мутантов.
- «Люди Икс: Последняя битва» (2006). События 2006 года: появляется лекарство, способное превращать мутантов в обычных людей – и далеко не всем мутантам это нравится.
- «Росомаха: Бессмертный» (2013). События 2013 года: Росомаха оказывается в Японии, где противостоит якудзам и Серебряному Самураю.
- «Дэдпул» (2016). События альтернативного 2016 года: история Уэйда Уилсона, который соглашается на экспериментальное лечение и обретает суперсилу.
- «Логан» (2017). События альтернативного 2029 года: Росомаха ухаживает за постаревшим Чарльзом Ксавьером в мире, где почти не осталось мутантов. Их спокойная жизнь нарушена, когда Логан встречает молодую мутантку, которую преследуют неизвестные.
- «Дэдпул 2» (2018). Большая часть фильма – события альтернативного 2018 года: киборг Кейбл отправляется в прошлое (из какого времени – точно непонятно), чтобы убить Дэдпула.
- «Новые мутанты» (2020). События альтернативного 2024-2027 годов (предположительно): история нескольких молодых мутантов, находящихся на закрытых объектах.
В «Людях Икс» две временные линии – в этом главная сложность
Начало одного таймлайна исключает существование другого. Ключевым становится фильм «Дни минувшего будущего» (дальше будут спойлеры).
Росомахе в нем удается изменить ход истории с 1973 года. Если раньше она вела к появлению Стражей и истреблению мутантов к 2023 году, то теперь этого не произойдет – как не произойдет и событий оригинальной трилогии. Вместо них будут «Апокалипсис», «Темный Феникс» и другие истории – вплоть до «Логана». Получается, что события «Дэдпула» тоже развиваются в этом альтернативном таймлайне. Хотя его авторы говорили, что героя не нужно встраивать во временные линии – он якобы существует в своей вселенной и не взаимодействует ни с прошлым, ни с будущим.