В каком порядке нужно смотреть фильмы «Люди Икс»

Киновселенная «Людей Икс» началась с оригинальной трилогии, но потом разрослась за счет приквелов и спин-оффов. В итоге авторы выпустили 13 фильмов к 2022 году. Особенность вселенной в том, что действие происходит нелинейно: герои отправляются то в прошлое, то в будущее, сюжетные линии которых пересекаются, продолжают друг друга или вообще изображают другую реальность.

В итоге канонического порядка не существует, но его можно сформировать по хронологии сюжетов.