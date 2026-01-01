Лига справедливости

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Как Бен Аффлек тренировался для роли Бэтмена – через алкоголизм, диету и антидепрессанты. Но запил на съемках «Лиги справедливости»
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#Бен Аффлек
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