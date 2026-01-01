Кровь и бетон

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Кинофильм в жанре криминальной комедии 1991 г.
Режиссер
Джеффри Рейнер
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История монолога «Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда!». Переводчик Гаврилов не помнит сам фильм, в оригинале слово «fuck» звучит 8 раз
#Кровь и бетон