Красотка

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Американская комедийная мелодрама (1990)
Режиссер
Гарри Маршалл
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Секреты фильма «Красотка»: Джулия Робертс падала в обморок от голода и купалась в моющем средстве, а ее пятки щекотал режиссер
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