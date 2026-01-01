Ирония судьбы

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Советский двухсерийный телевизионный фильм режиссера Эльдара Рязанова
Год выхода
1975 г.
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Голливуд снял версию «Иронии судьбы» – это сделал режиссер русских комедий с провальными рейтингами
#Ирония судьбы