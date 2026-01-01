Чип и Дейл

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Герои американского приключенческого сериала
Год появления
1989
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Материалы
Чип и Дейл возвращаются – и очень странно: они играют актеров старого мультфильма-шоу, а Дейл сделал CGI-операцию
#Чип и Дейл
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