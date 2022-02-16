Чип и Дейл возвращаются – и очень странно: они играют актеров старого мультфильма-шоу, а Дейл сделал CGI-операцию

Что мы узнали из трейлера

Проясняются детали сюжета:

Чип и Дейл – забытые актеры из популярного мультфильма;

Они встречаются через 30 лет, путешествуют;

Пропадает актер – Чип и Дейл ищут его;

Все происходит в мире, где живут люди и мультяшные герои.

Уже в трейлере высмеивается графика из прошлого, но главный момент связан с бурундуками. Чип и Дейл не видели друг друга 30 лет. Когда они встречаются, Чип говорит: «Ты сильно изменился». Реакция Дейла: «Я и не скрываю, что сделал себе CGI-операцию (или 3D-пластику)». Так Дейл стал графическим 3D-персонажем, а Чип остается в 2D.

Большинство зрителей трейлера переживают именно из-за нового Дейла. Часть цитаты одного из пользователей твиттера, который отреагировал на трейлер: «Меня это так удивляет. Но еще больше меня удивляет популярность. Почему Чип выглядит персонажем из 2D, а Дейл – герой из компьютерной графики? Оба находятся в условиях обычной жизни?»

Что с ними вообще происходит: