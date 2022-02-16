  1. Главная
  2. Кино
  3. Материалы
  4. Чип и Дейл возвращаются – и очень странно: они играют актеров старого мультфильма-шоу, а Дейл сделал CGI-операцию
Чип и Дейл
Поделиться:
Комментарии:
0
#Чип и Дейл

Чип и Дейл возвращаются – и очень странно: они играют актеров старого мультфильма-шоу, а Дейл сделал CGI-операцию

час назад
Александр Плеханов

Чип и Дейл в полнометражном фильме.

Скриншот из трейлера на ютуб-канале Walt Disney Studios

Disney показал первый трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Уже за первые сутки ролик на ютубе набрал 1,4 миллиона просмотров. Часть описания видео: «Гибридная анимационная комедия с живыми актерами и компьютерной графикой». Это полнометражный фильм, который выйдет 20 мая 2022 года в сервисе Disney+. Он недоступен в России.

Оригинальный трейлер:

Что мы узнали из трейлера

Проясняются детали сюжета:

  • Чип и Дейл – забытые актеры из популярного мультфильма;
  • Они встречаются через 30 лет, путешествуют;
  • Пропадает актер – Чип и Дейл ищут его;
  • Все происходит в мире, где живут люди и мультяшные герои.

Уже в трейлере высмеивается графика из прошлого, но главный момент связан с бурундуками. Чип и Дейл не видели друг друга 30 лет. Когда они встречаются, Чип говорит: «Ты сильно изменился». Реакция Дейла: «Я и не скрываю, что сделал себе CGI-операцию (или 3D-пластику)». Так Дейл стал графическим 3D-персонажем, а Чип остается в 2D.

Большинство зрителей трейлера переживают именно из-за нового Дейла. Часть цитаты одного из пользователей твиттера, который отреагировал на трейлер: «Меня это так удивляет. Но еще больше меня удивляет популярность. Почему Чип выглядит персонажем из 2D, а Дейл – герой из компьютерной графики? Оба находятся в условиях обычной жизни?»

Что с ними вообще происходит:

Уворачиваются от ног.

Скриншот из трейлера на ютуб-канале Walt Disney Studios

Водят машину.

Скриншот из трейлера на ютуб-канале Walt Disney Studios

И даже летают.

Скриншот из трейлера на ютуб-канале Walt Disney Studios

Джон Малейни озвучивает Чипа, Энди Сэмберг – Дейла. Уже появилась первая критика из-за озвучки, но основной негатив связан с прорисовкой персонажей (в том числе и второстепенных). 2D и 3D герои постоянно оказываются рядом. Даже в трейлере есть шутка об анимации из прошлого: персонажи выглядели реалистично, но им постоянно чего-то не хватало.

Что еще надо знать об этом фильме

В качестве режиссера выступил американец Акива Шаффер. Он известен по проекту Lonely Island. Еще Шаффер – обладатель премии «Эмми». Он получил ее в 2021 году. Задумка «Чипа и Дейла» напоминает фильм «Кто подставил кролика Роджера». Сам кролик Роджер тоже мелькнет в фильме. Есть отсылки к «Алладину», будут и такие камео (появится даже Скрудж Макдак):

Оригинальный мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» вышел в марте 1989 года. Всего он насчитывает 65 серий. Летом 2021 года Disney показывал кадры перезапуска мультфильма «Чип и Дейл: Жизнь в парке». Позже проект стартовал. Люди раскритиковали его за образы бурундуков, который не были связаны с культовым мультфильмом. Там Чип и Дейл даже не разговаривают.

В полнометражном фильме этот вопрос обыгрывается цитатой бурундука: «Никому не нужен перезапуск». Подробности о фильме «Чип и Дейл спешат на помощь» появились еще в ноябре 2021 года на вечере Disney Day. Тогда уже поднималась тема, что это будет именно возвращение легендарных бурундуков. Их озвучивают актеры Джон Малейни и Энди Сэмберг.

В твиттере подчеркивается отдельно: «Это не перезагрузка. Это возвращение». Так выглядит постер:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Еще по теме
«Оскар» впервые проведет голосование зрителей за любимый фильм – все ради популярных проектов и внимания миллениалов
«Зло не сотворит ничего нового». Фанаты «Властелина колец» массово критикуют сериал от Amazon за графику и темнокожих персонажей еще до выхода
Фильм Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» покажет беспрецедентное число камео и секретных ролей. Его новый трейлер это подтверждает
Аль Пачино в 81 год танцует в наушниках на прогулке – все восхищаются и хотят жить так же 🕺🏻
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Чип и Дейл