Чип и Дейл возвращаются – и очень странно: они играют актеров старого мультфильма-шоу, а Дейл сделал CGI-операцию
Disney показал первый трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Уже за первые сутки ролик на ютубе набрал 1,4 миллиона просмотров. Часть описания видео: «Гибридная анимационная комедия с живыми актерами и компьютерной графикой». Это полнометражный фильм, который выйдет 20 мая 2022 года в сервисе Disney+. Он недоступен в России.
Оригинальный трейлер:
Что мы узнали из трейлера
Проясняются детали сюжета:
- Чип и Дейл – забытые актеры из популярного мультфильма;
- Они встречаются через 30 лет, путешествуют;
- Пропадает актер – Чип и Дейл ищут его;
- Все происходит в мире, где живут люди и мультяшные герои.
Уже в трейлере высмеивается графика из прошлого, но главный момент связан с бурундуками. Чип и Дейл не видели друг друга 30 лет. Когда они встречаются, Чип говорит: «Ты сильно изменился». Реакция Дейла: «Я и не скрываю, что сделал себе CGI-операцию (или 3D-пластику)». Так Дейл стал графическим 3D-персонажем, а Чип остается в 2D.
Большинство зрителей трейлера переживают именно из-за нового Дейла. Часть цитаты одного из пользователей твиттера, который отреагировал на трейлер: «Меня это так удивляет. Но еще больше меня удивляет популярность. Почему Чип выглядит персонажем из 2D, а Дейл – герой из компьютерной графики? Оба находятся в условиях обычной жизни?»
Что с ними вообще происходит:
Джон Малейни озвучивает Чипа, Энди Сэмберг – Дейла. Уже появилась первая критика из-за озвучки, но основной негатив связан с прорисовкой персонажей (в том числе и второстепенных). 2D и 3D герои постоянно оказываются рядом. Даже в трейлере есть шутка об анимации из прошлого: персонажи выглядели реалистично, но им постоянно чего-то не хватало.
Что еще надо знать об этом фильме
В качестве режиссера выступил американец Акива Шаффер. Он известен по проекту Lonely Island. Еще Шаффер – обладатель премии «Эмми». Он получил ее в 2021 году. Задумка «Чипа и Дейла» напоминает фильм «Кто подставил кролика Роджера». Сам кролик Роджер тоже мелькнет в фильме. Есть отсылки к «Алладину», будут и такие камео (появится даже Скрудж Макдак):
Оригинальный мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» вышел в марте 1989 года. Всего он насчитывает 65 серий. Летом 2021 года Disney показывал кадры перезапуска мультфильма «Чип и Дейл: Жизнь в парке». Позже проект стартовал. Люди раскритиковали его за образы бурундуков, который не были связаны с культовым мультфильмом. Там Чип и Дейл даже не разговаривают.
В полнометражном фильме этот вопрос обыгрывается цитатой бурундука: «Никому не нужен перезапуск». Подробности о фильме «Чип и Дейл спешат на помощь» появились еще в ноябре 2021 года на вечере Disney Day. Тогда уже поднималась тема, что это будет именно возвращение легендарных бурундуков. Их озвучивают актеры Джон Малейни и Энди Сэмберг.
В твиттере подчеркивается отдельно: «Это не перезагрузка. Это возвращение». Так выглядит постер: