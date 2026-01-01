Тимур Бекмамбетов

Дата рождения
25 июня 1961 г.
Инфо
Казахстанский и российский режиссер, продюсер, сценарист
Лента
Материалы
Боевик Бекмамбетова «Особо опасен» с Джоли и Хабенским спустя 14 лет в топе Netflix – как получился фильм, где русские и мировые звезды вместе
#Особо опасен