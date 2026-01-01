Стивен Спилберг

Дата рождения
18 декабря 1946 г.
Инфо
Американский кинорежиссер, продюсер и сценарист
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Материалы
Материалы
Стивен Спилберг в 75 лет снял первый клип – на айфон, одним кадром, сидя на стуле
#Стивен Спилберг
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