Стивен Спилберг в 75 лет снял первый клип – на айфон, одним кадром, сидя на стуле
Солист Mumford and Sons Маркус Мамфорд готовит свой первый сольный альбом. Он уже выпустил первый сингл с него, а потом и клип на него. Но, кажется, в соцсетях больше обсуждают не саму песню, а автора видео для нее – Стивена Спилберга.
Видео может быть недоступно в стране.
Спилберг даже в 75 лет пробует что-то новое. Прежде он никогда не работал с клипами, а теперь выступил одновременно как режиссер и оператор.
В ролике Мамфорд исполняет песню, сидя на пустой сцене в спортивном зале школы. Судя по описанию, команда обошлась минимальным оборудованием: ролик снят на айфон одним кадром, а вместо операторской тележки использовала стул на колесиках.
Кроме Спилберга и Мамфорда в съемках участвовали их жены Кейт Кэпшоу и Кэри Маллиган, а также продюсер Кристи Кригер.
Альбом Мамфорда с названием (self-titled) выйдет 16 сентября. Он остается солистом группы Mumford and Sons, с которой он выпустил четыре альбома. Последний – Delta, в 2018 году.
Спилберг работает над фильмом «Фабельманы», основанном на его воспоминаниях о детстве. Он впервые за 21 год покажет фильм по собственному сценарию (написан в соавторстве с Тони Кушнером). Его последней работой стала «Вестсайдская история», получившая семь номинаций на «Оскар».