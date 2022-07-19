Стивен Спилберг
Mumford & Sons
#Стивен Спилберг #Mumford & Sons
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Стивен Спилберг в 75 лет снял первый клип – на айфон, одним кадром, сидя на стуле

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скриншот из клипа Cannibal

ютуб-канал Маркуса Мамфорда

Солист Mumford and Sons Маркус Мамфорд готовит свой первый сольный альбом. Он уже выпустил первый сингл с него, а потом и клип на него. Но, кажется, в соцсетях больше обсуждают не саму песню, а автора видео для нее – Стивена Спилберга.

Видео может быть недоступно в стране.

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Спилберг даже в 75 лет пробует что-то новое. Прежде он никогда не работал с клипами, а теперь выступил одновременно как режиссер и оператор.

В ролике Мамфорд исполняет песню, сидя на пустой сцене в спортивном зале школы. Судя по описанию, команда обошлась минимальным оборудованием: ролик снят на айфон одним кадром, а вместо операторской тележки использовала стул на колесиках.

Кроме Спилберга и Мамфорда в съемках участвовали их жены Кейт Кэпшоу и Кэри Маллиган, а также продюсер Кристи Кригер.

Слева направо: Кэри Маллиган, Маркус Мамфорд, Стивен Спилберг, Кейт Кэпшоу, Кристи Кригер

Маркус Мамфорд

Альбом Мамфорда с названием (self-titled) выйдет 16 сентября. Он остается солистом группы Mumford and Sons, с которой он выпустил четыре альбома. Последний – Delta, в 2018 году.

Спилберг работает над фильмом «Фабельманы», основанном на его воспоминаниях о детстве. Он впервые за 21 год покажет фильм по собственному сценарию (написан в соавторстве с Тони Кушнером). Его последней работой стала «Вестсайдская история», получившая семь номинаций на «Оскар».

скриншот из клипа Cannibal

ютуб-канал Маркуса Мамфорда

скриншот из клипа Cannibal

ютуб-канал Маркуса Мамфорда

скриншот из клипа Cannibal

ютуб-канал Маркуса Мамфорда

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