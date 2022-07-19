Стивен Спилберг в 75 лет снял первый клип – на айфон, одним кадром, сидя на стуле

Солист Mumford and Sons Маркус Мамфорд готовит свой первый сольный альбом. Он уже выпустил первый сингл с него, а потом и клип на него. Но, кажется, в соцсетях больше обсуждают не саму песню, а автора видео для нее – Стивена Спилберга.

Видео может быть недоступно в стране.