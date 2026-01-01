Виктор Сухоруков

Дата рождения
10 ноября 1951 г.
Инфо
Народный артист Российской Федерации
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Лучший фильм Балабанова по мнению всех – «Про уродов и людей»: порнография начала XX века, треск пленки, тяжесть зла. Это ради него он снял «Брата»
#Алексей Балабанов