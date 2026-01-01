Кира Найтли

Дата рождения
26 марта 1985 г.
Инфо
Британская актриса
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Актриса Кира Найтли родилась на спор и получила имя в честь советской фигуристки – с ошибкой в написании
#Кира Найтли
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