Актриса Кира Найтли родилась на спор и получила имя в честь советской фигуристки – с ошибкой в написании
Вы точно знаете актрису Киру Найтли. Она играла Элизабет Суонн в «Пиратах Карибского моря», Анну Каренину в одноименном фильме режиссера Джо Райта, Падме в первом эпизоде «Звездных войны» и еще очень много популярных ролей.
На русском языке имя Найтли звучит как Кира. На английском – как Keira. И вокруг ее имени есть две истории.
1. Первая – почему Keira, а не Kiera. Это связано с ее мамой. В 2020 году Найтли давала интервью британской версии журнала Elle. Она сказала: «Когда мама пошла регистрировать меня, то хотела написать Kiera. Но ошиблась и написала Keira. Она не увидела эту ошибку. А дома папа увидел опечатку на документе и орал на нее: «Что за хрень?» Получается, я – орфографическая ошибка».
2. Вторая – Кира Найтли получила имя в честь советской фигуристки Киры Ивановой. Иванова брала бронзу ОИ-1984, забирала серебряные медали на чемпионате Европы-1985 и чемпионатах мира, еще она побеждала на первенствах СССР. Почему вдруг Найтли получила имя в ее честь? Все из-за отца.
«Мой папа любит фигурное катание. Однажды он смотрел какое-то соревнование и заметил Киру Иванову. Она ему понравилась. Поэтому он предложил маме имя Кира. Она была не против».
А еще Найтли вообще появилась из-за спора своих родителей. Ее мама на момент завершения актерской карьеры уже писала сценарии и хотела второго ребенка. Тогда муж поставил ей ультиматум: будет второй ребенок, когда ты допишешь очередной сценарий.
И она написала – так появилась Кира Найтли.