Актриса Кира Найтли родилась на спор и получила имя в честь советской фигуристки – с ошибкой в написании

Вы точно знаете актрису Киру Найтли. Она играла Элизабет Суонн в «Пиратах Карибского моря», Анну Каренину в одноименном фильме режиссера Джо Райта, Падме в первом эпизоде «Звездных войны» и еще очень много популярных ролей.

На русском языке имя Найтли звучит как Кира. На английском – как Keira. И вокруг ее имени есть две истории.

1. Первая – почему Keira, а не Kiera. Это связано с ее мамой. В 2020 году Найтли давала интервью британской версии журнала Elle. Она сказала: «Когда мама пошла регистрировать меня, то хотела написать Kiera. Но ошиблась и написала Keira. Она не увидела эту ошибку. А дома папа увидел опечатку на документе и орал на нее: «Что за хрень?» Получается, я – орфографическая ошибка».