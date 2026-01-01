Джеймс Кромвель

Дата рождения
27 января 1940 г.
Инфо
Американский актер, кинопродюсер и кинорежиссер
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Материалы
Актер из «Зеленой мили» и «Молодого Папы» приклеил себя к прилавку Starbucks в Нью-Йорке – это протест из-за более дорогого молока для веганов
#Джеймс Кромвель
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