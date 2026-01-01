Дольф Лундгрен

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Как создавался «Рокки 4» – классика и набор злых штампов об СССР. Фильм раскритикован даже в США, а удары Лундгрена чуть не убили Сталлоне
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#кино
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