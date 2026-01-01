Брендан Фрейзер

Дата рождения
3 декабря 1968 г.
Инфо
Американский и канадский актер театра, кино и телевидения, продюсер
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Материалы
Почему Брендан Фрейзер из «Мумии» пропал из кино: развод, смерть матери, депрессия – и возвращается в роли 272-килограммового мужчины
#Брендан Фрейзер
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