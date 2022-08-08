Почему Брендан Фрейзер из «Мумии» пропал из кино: развод, смерть матери, депрессия – и возвращается в роли 272-килограммового мужчины

Смерть матери, травмы, развод, домогательства – что случилось с Фрейзером

Шутки вокруг образа Фрейзера обыгрывали состояние грусти и потерянности – и, как позже выяснилось, отражали его реальное состояние. Его мать умерла от рака за несколько дней до того интервью, и он пришел на него вскоре после похорон. Добавьте к этому долгое избегание публичных бесед, проблемы со здоровьем и развод – и вы получите человека, смотрящего в пол и долго подбирающего слова.

Свою историю Фрейзер рассказал только в 2018 году, решившись на беседу с журналистом GQ. Он раскрыл, что много лет его не покидали проблемы со здоровьем, начавшиеся еще со съемок «Мумии». К 2008 году, когда вышла третья часть франшизы, его тело не выносило нагрузки из-за постоянных травм на съемках и плотного графика. В конце концов ему потребовалось несколько операций – в общей сложности он потратил на восстановление семь лет.

В этот же период он перенес развод после девяти лет брака. Он переезжал с место на место, учился жить без жены и наблюдал за тем, как трое его детей вырастают. «Я проходил через вещи, к которым вы не можете к подготовиться и которые формируют вас, только когда вы пройдете через них», – говорил он. По слухам, суд назначил ему уплату алиментов на сумму в 900 тысяч долларов, которую он потянуть не мог. Фрейзер якобы даже просил уменьшить ее, но ему отказали.