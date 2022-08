Почему Брендан Фрейзер из «Мумии» пропал из кино: развод, смерть матери, депрессия – и возвращается в роли 272-килограммового мужчины

Располнел, получал роли в сериалах, стал объектом насмешек

Из исполнителя ведущих ролей в кассовых фильмах он превратился в актера сериалов, зачастую играющего эпизодические роли. Внезапный спад в карьере стал поводом для насмешек над Фрейзером, который потерял не только топовые роли, но еще и фигуру, из-за которой его некогда считали секс-символом Голливуда.

Внезапный спад карьеры привел к тому, что в с соцсетях стали насмехаться над Фрейзером. Его отфотошопленные фото легли в основу мемов, одним из самых популярных шаблонов стал Just fuck my shit up («Я просто все [потерял]»).