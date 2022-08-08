Почему Брендан Фрейзер из «Мумии» пропал из кино: развод, смерть матери, депрессия – и возвращается в роли 272-килограммового мужчины
В сентябре на Венецианском кинофестивале покажут фильм «Кит» с Бренданом Фрейзером в главной роли. Этот релиз воспринимается поклонниками актера как его долгожданное возращение в большое кино – крупные фильмы с ним не выходили уже больше десяти лет. За это время образ Фрейзера становился объектом насмешек о разрушенной карьере, а потом переживал «Бренесанс». Рассказываем о главном, что происходило с актером.
От «Замороженного калифорнийца» до «Мумии» – как начинал Фрейзер
Если вы смотрели голливудское кино 1990-х, то наверняка помните Фрейзера по семейным комедиям, где он играл героев, впервые оказывающихся в современном мире. Такими были персонажи размороженного пещерного человека из «Замороженного калифорнийца» (1992), Джорджа из фильма «Джордж из джунглей» (1997), выросшего в бункере Адама во «Взрыве из прошлого» (1999).
Фрейзер воплощал героев, способных впервые, по-новому, взглянуть на уже привычный зрителям мир – и именно благодаря таким ролям он прославился. Позже, уже в 2000-х, он стал лицом франшиз «Мумия» и «Путешествие к центру Земли», а его карьера достигла пика, но к началу 2010-х он пропал из крупных проектов.
Располнел, получал роли в сериалах, стал объектом насмешек
Из исполнителя ведущих ролей в кассовых фильмах он превратился в актера сериалов, зачастую играющего эпизодические роли. Внезапный спад в карьере стал поводом для насмешек над Фрейзером, который потерял не только топовые роли, но еще и фигуру, из-за которой его некогда считали секс-символом Голливуда.
Внезапный спад карьеры привел к тому, что в с соцсетях стали насмехаться над Фрейзером. Его отфотошопленные фото легли в основу мемов, одним из самых популярных шаблонов стал Just fuck my shit up («Я просто все [потерял]»).
Фрейзер в тот период избегал публичных разговоров, а когда впервые за много лет все-таки дал интервью, то только усилил беспокойства поклонников. Авторы сериала «Любовники», в котором он снялся, предложили ему поучаствовать в промо-интервью в 2016 году. Фрейзер согласился, но во время беседы выглядел растерянным, говорил тихо, долго подбирал слова.
Смерть матери, травмы, развод, домогательства – что случилось с Фрейзером
Шутки вокруг образа Фрейзера обыгрывали состояние грусти и потерянности – и, как позже выяснилось, отражали его реальное состояние. Его мать умерла от рака за несколько дней до того интервью, и он пришел на него вскоре после похорон. Добавьте к этому долгое избегание публичных бесед, проблемы со здоровьем и развод – и вы получите человека, смотрящего в пол и долго подбирающего слова.
Свою историю Фрейзер рассказал только в 2018 году, решившись на беседу с журналистом GQ. Он раскрыл, что много лет его не покидали проблемы со здоровьем, начавшиеся еще со съемок «Мумии». К 2008 году, когда вышла третья часть франшизы, его тело не выносило нагрузки из-за постоянных травм на съемках и плотного графика. В конце концов ему потребовалось несколько операций – в общей сложности он потратил на восстановление семь лет.
В этот же период он перенес развод после девяти лет брака. Он переезжал с место на место, учился жить без жены и наблюдал за тем, как трое его детей вырастают. «Я проходил через вещи, к которым вы не можете к подготовиться и которые формируют вас, только когда вы пройдете через них», – говорил он. По слухам, суд назначил ему уплату алиментов на сумму в 900 тысяч долларов, которую он потянуть не мог. Фрейзер якобы даже просил уменьшить ее, но ему отказали.
Кажется, всего перечисленного уже достаточно, чтобы понять состояние Фрейзера в середине 2010-х, но был еще один фактор, усугублявший его состояние – домогательства. История об этом появлялась в медиа и прежде, но впервые публично высказался о ней он только в 2018 году в интервью тому же GQ.
Фрейзер рассказал, как бывший президент Голливудской ассоциации иностранной прессы Филипп Берк приставал к нему в 2003 году. Берк якобы пытался потрогать актера за промежность в холле отеля, но Фрейзер ему этого не позволил. После этого случая актер постоянно чувствовал себя выпачканным в «невидимой краске» и впал в депрессию.
«Боюсь ли я? Безусловно. Чувствую ли я, что должен что-то сказать? Безусловно. Хотел ли я сказать много, много раз? Безусловно. Останавливал ли я себя? Безусловно», – сказал Фрейзер.
Поддержка фанатов, «Бренесеанс» и возвращение в Голливуд
Интервью 2018 года прояснило большинство вопросов вокруг карьеры Фрейзера и его состояния. Пользователи соцсетей приветствовали его искренность и поддержали его, запустив несколько тегов, один из которых Brenaissanse («Бренисанс»). Поклонники Фрейзера вспоминали его главные роли из 1990-х и призывали интернет извиниться за травлю. Все это совпало с постепенным возвращением актора в кино.
В 2019 году он впервые за шесть лет появился в фильме («Ядовитая роза»), в это же время стало известно о его съемках в «Ките» Даррена Аронофски и «Убийцах цветочной луны» Мартина Скорсезе. Помимо этого в 2022 году планировался еще один важный релиз – «Бэтгерл», где он играл главного злодея, – но Warner Bros. Discovery неожиданно отменила релиз уже после завершения съемок из-за того, что фильм не отвечал новой стратегии студии.
«Кит» будет первым крупным релизом с участием Фрейзера после паузы. В нем он играет 227-килограммового мужчину, пытающегося восстановить отношения с дочерью. Для Аронофски («Реквием по мечте», «Черный лебедь») это будет первый за пять лет фильм. В нем снимутся Хонг Чау («Хранители», «Короче», «Большая маленькая ложь») и Сейди Синк («Очень странные дела»).
«Убийцы цветочной» луны выйдут в 2023 году, в них Фрейзер играет с Робертом Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. Хотя о релизе не известно практически ничего, это уже один из самых ожидаемых фильмов года.