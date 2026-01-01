Александр Скарсгард

Дата рождения
25 августа 1976 г.
Инфо
Шведский актер
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Материалы
Создатели фильма «Варяг» нарисовали член главному актеру на графике – чтобы он не травмировался в сцене боя
#Варяг
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