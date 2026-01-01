Рафаэль Дос Аньос

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Дос Аньос победил Фелдера в главном бою на турнире UFC
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Бой Махачева с Дос Аньосом снова отменен – у россиянина инфекция
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Статистика Ислама Махачева в MMA: 18 побед за 19 боев
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