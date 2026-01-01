Михаил Артамонов

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«Россия 1» показала бой за бронзу в тхэквондо с плашкой «прямой эфир» – хотя на тот момент бой уже прошел. Все из-за конкуренции каналов
#Михаил Артамонов