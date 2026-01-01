Мерих Демирал

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Футбол
Первый гол на Евро-2020 забит в свои ворота. Такое произошло впервые в истории турнира
#Евро-2020
Футбол
Капитан «Ювентуса» Кьеллини получил травму на 19-й минуте матча Лиги чемпионов
#Джорджо Кьеллини