Маттео Риццо

Дата рождения
5 сентября 1998 г.
Достижения
Бронзовый призер ЧЕ-2019 (Минск)
Лента
Материалы
Топ-фигуристы снимаются с чемпионата Европы. Уже нет фаворитов в танцах и вице-чемпиона России
#фигурное катание